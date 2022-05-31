استمرار عمل منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المنيا حتى نهاية 2022

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، إقامة منافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار

أكد المحافظ على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية باستمرار فتح منافذ السلع حتى نهاية العام، ومشددًا على المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود وخاصة في ظل الظروف العالمية التي تمر بها البلاد.

منفذ سلع علي طريق مصر أسوان الزراعي

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، في إقامة منفذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، على أن يستمر حتى نهاية العام.

وكان محافظ المنيا، تفقد أمس منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، والمقام بطريق مصر أسوان الزراعي، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين.

وأكد اللواء على انتظام أعمال توريد محصول القمح حيث تم توريد 414225 طن و921 كيلو جرام، بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.