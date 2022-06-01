شركة نايل سات تطلق البرومو الترويجى لنايل سات 301

أطلقت شركة نايل سات البرومو الترويجي الأول للقمر الصناعي نايل سات 301، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهد الفيديو الترويجي أبرز المعلومات عن الأقمار الصناعية التي تسبق قمر سات 301.

إطلاق النايل سات 301

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس كشف أن ناسل سات 301 سوف يحل مكان نايل سات 201، إذ أن عمره الافتراضي سوف ينتهي عام 2028، مشيرًا أن بداية انطلاق القمر سوف تكون يوم 7 أو 8 يونيو الحالي، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «أنيس» أن إطلاق القمر الصناعي الجديد يأتي بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، والاختبار التي يتم إجراؤها على القمر بعد نقله من مقر تصنيعه بشركة «تاليس»، بفرنسا، إلى قاعدة الإطلاق «كاب كانفرال»، بولاية فلوريدا، وأن شركة سبيس أكس العالمية هي التي تقوم بإطلاقه.

كما أشار أن الوقت الذي استغرفه تصنيع نايل سات 301 ما يقرب من عامين ونصف، وأنه تمت إضافة مناطق جديدة عن القمر الصناعي الحالي، فسوف يغطي القمر الجديد دول حوض النيل، فضلًا عن دول جنوب أفريقيا.

معلومات عن نايل سات 301

يذكر أن نايل سات 301 يبلغ عمرة الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه في القمر الحالي نايل سات 201، بالإضافة إلى أنه تأجل إطلاقة الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر إطلاقه في بداية العام الحالي.