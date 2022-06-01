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أوكرانيا تتهم روسيا بترحيل أكثر من 230 ألف شخص إلى أراضيها

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رؤى ممدوح
03:17 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

اتهم وزير الداخلية الأوكراني، روسيا، بترحيل أكثر من 230 ألف أوكراني بينهم أطفال إلى أراضيها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

لاجئون أوكرانيون في كندا

وفي وقت سابق، احتشد العشرات من المهنئين الذين يحملون بالونات وزهور، في مطار مونتريال بكندا، للترحيب بمئات الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم، والذين يستعدون لبدء إعادة بناء حياتهم في كندا.

وهبطت الرحلة الثانية من بين 3 رحلات استأجرتها الحكومة الفيدرالية في مطار بيير إليوت ترودو الدولي، وعلى متنها 306 لاجئين وأكثر من 20 حيوانًا، حيث هبط الركاب المعتمدون للسفر في حالات الطوارئ إلى كندا بعد 7 أيام فقط من هبوط أول رحلة من هذا النوع في وينيبيغ، وقبل أيام من وصول الطائرة النهائية المتجهة إلى هاليفاكس في 2 يونيو.

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