أمريكا تعلن تدعيم قوة الردع والدفاع ضد الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن واشنطن تعمل على تدعيم قوة الردع والدفاع ضد الصين، في ظل التوترات بين أمريكا والصين بشأن تايوان.

وتأتي تصريحات بلينكن، بعد ساعات من الإعلان عن استعداد الصين لإطلاق حاملة طائرات متطورة، بعد غد الجمعة.

بايدن هدد الصين برد عسكرى حال غزو تايوان

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، هدد الصين برد عسكري إذا قررت غزو تايوان، وذلك قبل نحو أسبوع على هامش زيارته لليابان وكوريا الجنوبية.

فيما ردت الصين، بأنها لا تقبل أي تدخل في شؤونها، خاصة في ملف تايوان، وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من عدم تقدير الموقف.

فى السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام الناتو، إن 6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي.

واشنطن تدعم طلب السويد وفنلندا للانضمام لحلف الناتو

ونوه بلينكن، بأن الرئيس بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة، مؤكدا أن تزويد أوكرانيا بالسلاح، يهدف لتقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

وأشار بلينكن إلى أن أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية الجديدة.

وأكد بلينكن أن واشنطن تدعم طلب السويد وفنلندا للانضمام لحلف الناتو.