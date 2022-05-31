بعد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.. الصين تطلق حاملة طائرات متطورة الجمعة

في خضم التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تايوان، تستعد الصين لإطلاق ثالث حاملة طائرات في البلاد، نوع 003، يوم الجمعة، الذي سيتزامن مع مهرجان قوارب التنين.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية إشعارًا تطلب فيه إخلاء الأرصفة في حوض بناء السفن في جيانغنان في جزيرة تشانغشينغ، حيث يتم بناء السفينة الحربية.

وستتألف حاملة الطائرات من خمس منصات وثلاثة زوارق قطر وسفينتي إنقاذ، وقال الخبراء إن حوض بناء السفن في جيانغنان جاهز لإطلاق حاملة الطائرات الثالثة في البلاد.

حوض بناء السفن جاهز لإطلاق حاملة الطائرات الثالثة

ونقلت الصحيفة عن لو لي-شيه، المدرب السابق في الأكاديمية البحرية التايوانية، قوله: «تُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أن النوع 003 قد تم حظره بواسطة قطاع ضخم من السفن، وقد تم ذلك حتى لا تتمكن السفن التجارية المارة من الرؤية، وسيتعين نقل هذا الجزء حتى يتمكنوا من إطلاق النوع 003 عن طريق تحريكه في الماء»، وفقا لما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية.

وأضاف إن الإطلاق سيشير إلى نهاية أعمال بناء الحوض الجاف وأن السفينة ستخضع بعد ذلك لاختبارات وتركيب المعدات اعتمادًا على التجارب البحرية.

منذ عام 2017، كانت حاملة الطائرات من النوع 003 قيد التطوير في حوض بناء السفن في جيانغنان في جزيرة تشانغشينغ في شنغهاي.

حاملة الطائرات من النوع 003 قيد التطوير منذ 2017

وعلى عكس أول حاملتي طائرات في البلاد، Liaoning وShandong، فإن النوع 003 سيكون به سطح طيران مسطح مع ثلاثة مقاليع كهرومغناطيسية، على غرار أنظمة إطلاق الطائرات الأكثر تطوراً في العالم.

ومع ذلك، فإن سفينة بكين الحربية من النوع 003 لا تعمل بالطاقة النووية. لكن كانت هناك تكهنات بأن حاملة الطائرات الرابعة في البلاد ستستخدم المفاعلات النووية لتشغيلها.

من المتوقع أن يتم تسمية حاملة الطائرات الجديدة باسم جيانغسو «Jiangsu»، وفقًا لتقليد تسمية القوارب بعد المقاطعات الساحلية من الشمال إلى الجنوب.

وكانت صحيفة EurAsian Times ذكرت في وقت سابق أنه كان من المفترض إطلاق حاملة الطائرات الثالثة في 23 أبريل للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لبحرية جيش التحرير الشعبي، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي كورونا في شنغهاي.

ويأتي استعداد الصين لإطلاق حاملة الطائرات تزامنا مع توترات مع أمريكا بسبب تايوان، وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين برد عسكري إذا قررت غزو تايوان فيما ردت الصين بأنها لا تقبل أي تدخل في شؤونها وخاصة في ملف تايوان وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من عدم تقدير الموقف.