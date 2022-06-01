أمريكا: فرض عقوبات على تركيا حال قيامها بأي عمل عسكري في شمال سوريا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت تركيا بأن أي توسع عسكري تركي في شمال سوريا يؤدي لتداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية ومصالح المواطنين الأكراد الأبرياء، وتابع المسؤول في البنتاغون أنّ واشنطن تواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية وتقدر دورها في الحرب ضد داعش، مشيراً إلى أنّ البيت الأبيض لا يستبعد فرض الكونجرس عقوبات على تركيا إذا أقدمت على عمل عسكري في شمال سوريا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

تهديد تركي بالتوغل في سوريا

ويعيش الأكراد العرقيون في جميع أنحاء تركيا وسوريا وإيران والعراق لكنهم يفتقرون إلى دولتهم الخاصة التي يسعودن لإعادتها؛ الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التهديد بتوغل جديد في سوريا للتصدي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية «YPG»، التي يعتبرها مرادفة لحزب العمال الكردستاني التركي الذي حمل السلاح ضد أنقرة في عام 1984.