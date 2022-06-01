54 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال 10 أيام.. اعرف الأماكن والتخصصات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 يونيو، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية توجه للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تخصصات القوافل الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما تحول الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن انطلاق القوافل الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيجرى إطلاق أولى هذه القوافل، غدا، بمناطق أولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، والعوامر مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، والطوابية مركز الفتح محافظة أسيوط، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وسيدي حمود مركز المحلة أول محافظة الغربية، ونجع السويس مركز قفط محافظة قنا، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والمساعيد مركز كوم امبو محافظة أسوان، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وقطفان وقفطان العربية مركز سمسطا محافظة بني سويف وومرسى حميرة- ادالديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 2 و3 من شهر يونيو، بمنطقة بحر البقر 1 مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 يونية بمناطق هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكفر دخميس مركز المحلة أول محافظة الغربية، والوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وكفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة.

إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 يونيو

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 يونيو، بمناطق العلالمة مركز بني سويف، محافظة بني سويف، والضبعية مركز القرنة محافظة الأقصر، ومنشأة كمال محافظة الفيوم، وميت السباع مركز بنها محافظة القليوبية، وكوم الدهب مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وريفا محافظة أسيوط.

وأوضح أنه سيجرى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يونيو، بمناطق بلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والوحدة الصحية بابو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق وحدة الكيلو 17 مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، وقرية 6 مركز إدكو محافظة البحيرة، ومركز الطبي التجمع الأول بحي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وزاوية الجدامي مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك في يومي 6 و7 من الشهر نفسه.

أماكن انطلاق القوافل الطبية في الإسكندرية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 7 و 8 يونيو، في مناطق وحدة الأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز ابنوب محافظة أسيوط، وكفر حميد حي العياط محافظة الجيزة، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وناي مركز قليوب محافظة القليوبية.

وتابعت «الصادق» أنه سيجرى إطلاق 13 قافلة طبية يومي 8 و9 يونيو، في مناطق نجع عزوز مركز دشنا محافظة قنا، المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا، والمصطفية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وكفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية، وكلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وسماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والميسري مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مكتب- وادي النديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، ومركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس.

وأضافت أن الـ3 قوافل الطبية ستنطلق يومي 9 و10 يونيو، في مناطق وحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وأبو هريرة - عمرو بن الخطاب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.