محافظ سوهاج يتابع موقف توريد محصول القمح للصوامع والشون

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، والعقيد أحمد طلعت، عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

استلام جميع الكميات التي يتم توريدها للصوامع

ووجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، بضرورة إعداد تقرير مفصل حول مؤشرات التوريد لكل مركز بنطاق المحافظة، واستلام جميع الكميات التي يتم توريدها إلى الصوامع والشون، وعدم رفض أية أقماح لأي سبب من الأسباب إلا للإصابة الحشرية.

التنسيق بين مديرية ومباحث التموين

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنبيه على الجمعيات الزراعية بمنع تسليم أية أسمدة للمزارعين بدون إيصال توريد الأقماح، والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين، لتكثيف الحملات ومصادرة الأقماح المضبوطة خارج الإطار القانوني، على أن يتم إعداد بيان مفصل بالمحاضر والكميات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجمعيات الزراعية للندوات واللقاءات مع المزارعين للتوعية بضرورة توريد الأقماح، موجهاً بسرعة العمل على انتهاء لجنة حصر الأراضي المنزرعة بالأقماح فعلياً، في نطاق محافظة سوهاج، من تقريرها في أقرب وقت ممكن.