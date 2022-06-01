حفيد شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية «اللي كان عامل حبيبي» خلال أيام

يستعد عمرو شعبان عبد الرحيم، حفيد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تحمل اسم «اللي كان عامل حبيبي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون عمرو شعبان عبد الرحيم، في الأغنية الجديد مع معاذ موزة، الذي حقق شهرة كبيرة في أغنية «صفر% الحالة ضنك»، وهي من توزيع رضوان التونسي، وإنتاج شركة «لايك استوديو» لـ ياسر الشيخ.

كلمات أغنية عمرو شعبان عبد الرحيم الجديدة

وتقول كلمات أغنية عمرو شعبان عبد الرحيم: «اللي كان عامل حبيبي، واللي مصدر رزقه جيبي، واللي ياما مديتله إيدي، وخيري ضاع عليه، فجأة لما الحظ جاله، وأما ربك يوم إداله، عض إيدي الممدودة له.. اتخدعت بجد فيه.. الرجولة دي قطر فاتكم.. خدتوا قطر اسمه النفاق.. الأصول دي بريئة منكم.. الندالة دي فيكم داء».

تفاصيل تصالح أبناء شعبان عبد الرحيم بحضور سعد الصغير

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تصالح أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، «عدوية» و«عبد الرحيم»، وذلك بعد شهورٍ طويلة من الخلافات بسبب الميراث، وصلت إلى حد القطيعة.

وجاءت جلسة الصلح، بحضور خميس شعبان عبد الرحيم، وكذلك الفنان سعد الصغير، الذي أكد صفاء النفوس بين الأخوين، وأنه لا توجد أي خلافات أو أزمات بينهما، إذ كان الأمر مُجرد «لحظة شيطان».