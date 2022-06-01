إشادة بالغة بالبرنامج الصيفي للطفل بالمحافظات الحدودية والنائية (صور)

شاركت مديريات الأوقاف النائية والحدودية، في البرنامج الصيفي للطفل بمديريات: «الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسوان» بعدد من الصور المتميزة لحلقات البرنامج الصيفي للطفل بمساجدها، في إطار مسابقة «حق الطفل» التي أطلقتها وزارة الأوقاف لمدة ثلاثة أشهر.

وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف في بيان لها: التي شهدت إقبالًا متميزًا من الأطفال بهذه المحافظات، كما شهد إشادة بالغة من أولياء الأمور بهذه المحافظات، الذين أكدوا أنها تجربة غير مسبوقة بهذا الإقبال وهذه الجدية.

البرنامج الصيفي للطفل

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم: يأتي ذلك من منطلق إيمان وزارة الأوقاف، بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.