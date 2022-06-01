«إسلام»دفع ثمن تحرشه بـ«الحب القديم».. زوجها انتقم منه في الطريق العام

إصابات خطيرة كادت تنهي حياة الشاب «إسلام» بسبب «غلطة العمر»، بعدما تحولت مشادة كلامية مع المتهم «أحمد» في الطريق العام إلى محاولة للتخلص وإنهاء حياة «إسلام»، على أثر حكاية قديمة تتعلق بزوجة المتهم.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة بكافة تفاصيلها حسب التحريات وأوراق القضية وتحقيقات النيابة واعترافات المجني عليه، بداية من أسباب الخلاف بين الطرفين والحكايات القديمة، وكيف تصرف المتهم بهدف التخلص من حياة «إسلام».

خلافات قديمة سبب الخلاف بين الطرفين

خلافات قديمة بين الطرفين اللذين يعملان سائقين على «توك توك»، وهما الطرف الأول وهو المتهم «أحمد» والطرف الثاني وهو المجني عليه «إسلام»، بسبب أن زوجة الأول كانت مخطوبة من قبل لـ «إسلام»، وهناك اتهامات من الزوج بمضايقة الثاني لزوجته.

مشادة كلامية في الطريق العام تصل إلى إشعال النار في «إسلام»

أثناء استقلال المجني عليه «إسلام» التوك التوك في منطقة البساتين بالقاهرة، تفاجأ بالمتهم يقطع عليه الطريق بتوك توك آخر يستقله، ونشبت بين الطرفين مشادة كلامية، ونهره خلالها «أحمد» من التحرش بزوجته، ليحتدم الوضع والمشادة بين الطرفين لدرجة جعلت «أحمد» يعود إلى التوك توك الخاص به ويحضر منها زجاجة مملوءة بالبنزين ويسكبها على جسد «إسلام» ويستخدم «ولاعة» في إشعال النيران فيه قاصداً قتله.

نقل المجني عليه إلى المستشفى والقبض على الجاني

وعلى الفور تم نقل المجني عليه «إسلام» إلى المستشفى مباشرة بعد حادث إشعال النيران من أجل سرعة علاجه، وفي نفس الوقت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني «أحمد».

المحكمة تسدل الستار على القضية بالحكم على المتهم 10 سنوات

وأسدلت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في منطقة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الستار على القضية بأكملها بالحكم على المتهم «أحمد» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بسبب إشعاله النيران في «إسلام» بمنطقة البساتين.