طبيب «مزيف» هتك عرض السيدات.. كيف خدع «الدكتور صلاح» ضحاياه 7 سنوات؟

على مدار 7 سنوات كاملة أوهم «صلاح» الجميع في منطقة الصف بمحافظة الجيزة بأنه طبيب نساء وتوليد، وعضو بنقابة الأطباء، مجرياً العديد من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية للسيدات دون أن يكتشف أمره، بل وصل الأمر به إلى هتك عرض بعض السيدات، فكيف نجح «صلاح» في خداع ضحاياه، وكيف انكشف أمره؟

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لهذا الشخص الذي انتحل صفة طبيب وهتك عرض السيدات حتى انكشف أمره وحصل على حكم بالسجن المشدد 10 أعوام وفقاً لأوراق التحقيقات وشهود العيان.

«صلاح» حاصل على بكالوريوس زراعة

على الرغم من حصول المتهم «صلاح. م» على بكالوريوس زراعة، وتزويره العديد من المحررات الرسمية من أجل إثبات صفة طبيب نساء وتوليد، وكان أولها هي «استمارة الحصول على بطاقة شخصية»، وتمكن من خلالها إثبات حالة وظيفية مزورة بأنه يعمل طبيبًا بشريًا.

وتمكن «صلاح» من إنجاز هذه الأوراق الرسمية بمساعدة أحد الموظفين في مصلحة الأحوال المدنية.

أجرى عمليات ولادة قيصرية وطبيعية على مدار 7 أعوام

وعلى مدار 7 أعوام انتحل «صلاح» صفة طبيب بشري في تخصص النساء والتوليد، وأجرى العديد من عمليات الولادة سواء الطبيعية أو القيصرية، وذلك قبل أن يكتشف أمره.

الاستيلاء على مبالغ مالية من السيدات

وفي إطار عمل «صلاح» كطبيب بشري «نساء وتوليد» حصل على مبالغ مالية من بعض السيدات مقابل علاجهن، كما أنه أثناء علاج إحدى السيدات تسبب في جرحها وجعلها عاجزة عن العمل لمدة 20 يومًا.

هتك عرض عدد من السيدات

وأوهم «صلاح» السيدات الضحايا بأنه طبيب نساء وتوليد، وأقدم على هتك المتهم عرض عدد من السيدات دون قوة أو تهديد، من خلال كشفه عن عوراتهن وملامسة مناطق عفتهن.

«جنايات القاهرة» تحكم على «صلاح» بالسجن المشدد 10 سنوات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «صلاح» بعد توجيه العديد من الاتهامات ضده ومن أبرزها هتك عرض السيدات من خلال إدعائه بأنه يعمل طبيب نساء وتوليد، وتزوير أوراق عضوية نقابة الأطباء، لتسدل محكمة جنايات القاهرة منذ قليل الستار على القضية بالحكم على «صلاح» بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، بالإضافة إلى السجن المشدد 7 سنوات بسبب تهمة هتك العرض.