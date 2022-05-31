حكاية جريمة.. شقيقان ينهيان حياة أخيهم للاستيلاء على ميراثه «لما الدم يبقى ميا»

«لم يستمر الخلاف طويلاً فقط 3 دقائق كانت كافية لإنهائه بل وإنهاء حياة شقيقهما» كلمات قالها أحد شهود العيان عن الواقعة التي مضى على حدوثها أكثر من 5 سنوات.

بدأ خلاف بسيط نشب بين 3 أشقاء بسبب النزاع على الميراث انتهى بجريمة قتل بشعة داخل منزل الأسرة في قرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص بالبحيرة.

ضبط الجناة

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وحرر محضرًا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما بتهمة القتل العمد على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

وبحسب مصادر أمنية، استمعت جهات التحقيق لأقوال 4 من شهود العيان عن الحادث الذين أقروا أنهم حضروا لتسوية الخلاف الذي نشب بين الأشقاء لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على بركان الغضب بينهم وفوجئوا بقيام المتهم بتوجيه طعنات قاتلة للمجني عليه ونجح في الهروب من مسرح الجريمة بصحبة الأخ الآخر.

المتهمان: اختلفنا على تقسيم الميراث

«محمود وأشرف وجميل» 3 أشقاء اختلفوا على تقسيم قطعة أرض ميراث، لكن الخلاف لم يمر بشكل طبيعي بعدما تطور إلى تبادل السباب والشتائم فأسرع اثنين منهما أحدهما مهندس زراعي يدعى «أشرف» بطعن شقيقه «محمود» بالسكين في القلب بمعاونه شقيقه «جميل»، وسقط المجني عليه فاقدًا للوعي على الأرض حتى لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه، بعد أن نقل إلى المستشفى العام في أبو حمص، والتي أخطرت مأمور مركز شرطة أبو حمص بوصول «محمود. ذ»، 33 سنة، فلاح، ومقيم قرية النخلة البحرية بدائرة المركز، مصاب برصاص، وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الحادث لجمع المعلومات والتحريات وبسؤال شقيق المتوفي «عزمي»، 49 سنة، فلاح، ومقيم بالناحية ذاتها، اتهم شقيقيه بالتعدي على شقيقه المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الميراث.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم على الميراث، وأضاف المتهم الأول «أشرف» بتخلصه من السلاح المستخدم في الجريمة بإلقائها في ترعة قريبة من مكان الحادث.