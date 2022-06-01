غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور هشام مسعود، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الخاصة والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمه طبية لائقة للمواطنين، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة والخدمات الصحية بالمحافظة.

حملة مكبرة على منشآت علاج الإدمان بالزقازيق

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قاد وكيل وزارة الصحة حملة مكبرة، بالتنسيق مع قوات الأمن ومباحث التموين، على المنشآت الطبية الخاصة لعلاج الإدمان، بمدينة الزقازيق، يرافقه مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من مفتشي العلاج الحر بإدارة الزقازيق الصحية.

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

أسفرت الحملة عن ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنطقة «الاحرار»، مقام على مساحة 90 متراً مربعاً، مكون من 4 طوابق، تبين أنه يقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين بدون تصريح وبالمخالفة للقانون، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة، كما أن المكان لا يستوفي أية اشتراطات صحية أو بيئية، مما يُعرض حياة النزلاء والمترددين عليه للخطر.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي المركز، لحين عرضهم على النيابة العامة، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل أحد المرضى إلى مستشفى الزقازيق العام، حيث يحتاج إلى العرض على طبيب أوعيه دموية، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

نقل 28 حالة إلى مستشفى «العزازي» للصحة النفسية

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه قام بالإشراف بنفسه على نقل حالات الإدمان، والبالغ عددها 28 حالة، إلى مستشفى «العزازي» للصحة النفسية وعلاج الإدمان، موجهاً مدير المستشفى بإبلاغ ذويهم بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة الزقازيق، وتشميع المركز، واتخاذ ما يلزم قانوناً.