طالبة تنهي حياتها بـ«حبة الغلال السامة» لمرورها بأزمة نفسية في الشرقية

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، على إنهاء حياتها باستخدام حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلاف مع أسرتها حول التحاقها بالثانوية العامة.

إخطار بوفاة فتاة بتناول حبة الغلال السامة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة فتاة 15 عاما طالبة في الصف الثالث الإعدادي، ومقيمة بقرية تابعة لمنشأة رضوان، إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وانتقلت قوة من شرطة أبوكبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرتها أفادت بأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب رغبتها في الالتحاق بالثانوية العامة ورغبة أسرتها في التحاقها بالتمريض.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى، وتم إخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

انتحار طالبة أخرى بعد تشاجرها مع شقيقها

وفي واقعة أخرى، أقدمت طالبة بالإعدادية مقيمة بقرية تابعة لمركز القنايات، قبل عدة أيام، بتناول حبة الغلال بعد تشاجرها مع شقيقها.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنايات يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق العام، طالبة مقيمة بقرية تابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرتها أفادت بوقوع مشاجرة بينها وبين شقيقها، وتدخل والدهما لنهرهما، ثم توجهت الفتاة إلى غرفتها وتناولت حبة الغلال السامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمتابعة الإجراءات اللازمة.