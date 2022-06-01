توريد 60 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية منذ بداية موسم الحصاد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما توريده اليوم الأربعاء، من الأقماح بلغ 4035 طنا و820 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم وحتى الأمس 598626 طنا و470 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 602661 طنا و750 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.