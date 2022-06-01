«ألتوس» تعلن عن اكتشاف ذهب في الصحراء الشرقية.. و10 جيولوجيين للمهمة

أعلنت شركة ألتوس الكندية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب، التي تعمل في مصر في الصحراء الشرقية، اكتشاف العديد من فرص إنتاج الذهب عالية الجودة من مواقع عمل الشركة في الوقت الحالي.

وأضافت الشركة في تقرير لها، أنه تم جمع العينات من الصخور والأرض إلى التحليل المخبري من جميع المشاريع الأربعة الحالية للشركة في مصر، مشيرة إلى ترخيصين إضافيين للتنقيب عن الذهب؛ مما سيزيد إجمالي حيازات الشركة في مصر إلى 1،914 كيلومتر مربع، إذ تقع جميع تراخيص الشركة في مصر في الصحراء الشرقية المرتقبة للغاية وتحتفظ بها الشركة الفرعية.

تعيين أكثر من 100 قطعة من الذهب

وأشار التقرير، إلى أنه تمت اكتشافات متعددة للذهب في جميع مشروعات الشركة الأربعة في مصر، وجرى تعيين أكثر من 100 قطعة من الذهب الحرفي الصخري الصلب بدرجات تصل إلى 100 جم / طن من الذهب.

الشركة حصلت على رخصتين جديدتين للبحث

وتشير النتائج إلى إمكانية إنشاء العديد من الهياكل المرتقبة التي يبلغ طولها عدة كيلومترات، كما تم منح رخصتين جديدتين بمساحة إجمالية 349 كم 2 بموجب جولة العطاءات التنافسية الأخيرة.

ولفتت الشركة، إلى تخصيص فريق مكون من 10 جيولوجيين مصريين ومكتبين ميدانيين؛ للقيام بحملة استكشاف قوية لتحديد أهداف الحفر المحتملة وترتيبها حسب الأولوية.

وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس، أنه عقب فوز الشركة بمشروعين آخرين بمساحة إجمالية تبلغ 349 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية بمصر، تم التقدم بطلب للحصول على هذه المشاريع بناءً على توقعاتها الكبيرة لاكتشافات الذهب المحتملة، على النحو المحدد في قاعدة البيانات الجيولوجية والاستشعار عن بعد الخاصة بالشركة، تم منحها من قبل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في جولة المنافسة الدولية الثانية لمصر.