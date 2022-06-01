الإنتاج الحربي: استخدام مادة «البيوريت» في معالجة مياه الصرف الصحي

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة «البيوريت»، وذلك بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة «نالكو مصر».

وأشادت الوزيرة بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا إلى جنب مع الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الاتفاق بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وشركة نالكو مصر، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات «مصر تستطيع»، وخاصة النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة».

وأكدت «مكرم» أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد 19 وزارة وهيئة معنية، مما جعل لهم دورا في 5 مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، ويجرى تنفيذ نحو 30 نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات «مصر تستطيع» في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة.

من جانبه أشار الوزير إلى أن العمل على استخدام مادة «البيوريت» في معالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، مضيفا أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات، ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد مع شركة نالكو مصر، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

استنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية

وأضاف أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة هي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية، وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما ثمن الوزير المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كافة مؤتمرات «مصر تستطيع»، موجها في ذلك الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

تنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها

من جانبه أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر، إلى أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه، وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث تقوم هذه المادة «البيوريت» بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق استخدام هذه المادة على أحد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان، وأثبتت التجربة نجاحا كبيرا ما أدى إلي اعتمادها في المعالجة من وزارة الصحة.

من جانبه، أشار إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة ناكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إلى أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، إذ تقوم هذه المادة «البيوريت» بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق استخدام هذه المادة على أحد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان.

وقع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربى الكيميائي، حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، ومن جانب شركة نالكو مصر إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة نالكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.