سمير صبري في تسجيل نادر: ابن سماح أنور ضمن مسئولياتي في الحياة

كشف الفنان الراحل سمير صبري عن علاقته بالفنانة سماح أنور، وحقيقة زواجه منها، في فيديو سابق له، بعد تردد شائعات بشأن زواجهما، والتي تجددت خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل أزمة توزيع ميراث الفنان الذي رحل عن دنيانا 20 مايو الماضي.

سمير صبري: سماح أنور جميلة وجدعة

وقال الفنان سمير صبري، في تسجيل نادر، «أنا بحب سماح أنور جدًا جدًا، وأعتقد إذا أنا ماكنتش أكبر منها في السن، كانت ممكن أوي العلاقة دي تنتهي بشكلٍ آخر، لأنها بنت جميلة جدًا خلقًا وجدعة وأعتقد أن الحب اللي بيني وبينها ميموتش بسرعة، ويستمر لأنه مبني على أسس جميلة».

الإنسانة والصديقة والأخت والأم وحبيبة

وأضاف سمير صبري، «من 12 سنة، لو ماكنتش حاسس أني هظلمها بفارق السن، كنت اتجوزتها، حسيت في وقت إنها إنسانة وصديقة وأخت وأم وممكن تبقى حبيبة وتبقى حاجات كتيرة جدًا»، متابعًا: «وأعتقد لو سماح أنور سُئلت هتقول نفس الكلام».

سمير صبري: سماح أنور ميهمهاش فارق السن اللي بيني وبينها

وتابع سمير صبري: «سماح أنور لا يهمها فارق السن اللي بيني وبينها، لأن هي من الستات اللي ميملاش دماغهم العيل الصغير واللي في سنها لكن تجربة الناس اللي أنا شفتهم المتجوزين وفيه فارق سن كبير في نهاية الأمر بعد سنين الفارق بيبقى كبير أوي».

وعن «أدهم» نجل سماح أنور، قال: «أدهم بعتبره ابني طبعًا، ده مسئولية من مسئوليات حياتي».