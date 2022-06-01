«صحة المنيرة»: كثيرون عرضوا علينا رشاوي باهظة لاستخراج شهادة وفاة للفنان سمير صبري

قالت عدلية دياب محمد المنسق العام بمكتب صحة ثالث المنير بالقاهرة، إنه فور إعلان خبر وفاة الفنان الراحل سمير صبري، توافدت أعداد كثيرة من المواطنين تزعم وجود صلة قرابة مع الفنان، لافتة إلى أنه جرى التعامل بكل حرص تجاه هذا الأمر، نظرًا لعدم استيفاء المتقدمين للمكتب الأوراق الرسمية التي تؤكد صلة القرابة.

وأضافت المنسق العام بمكتب صحة ثالث المنيرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك من عرض رشاوي باهظة للحصول على شهادة وفاة الفنان الراحل سمير صبري، موضحة أنه ليس من حق أي شخص الحصول على شهادة الوفاة إلا أقاربة من الدرجة الأولى، وطبقًا للأوراق الثبوتة حول حالة الفنان الراحل توضح أنه «مُطلق»، وبهذا الشكل لا يحصل أحد على شهادة الوفاة إلا ابنه أو ابنته، حال وجود أى منهما، مؤكدة أنه حتى الآن لم يظهر أي ابن لسمير صبري.

ظهر شخص يزعم أنه ابن عم الفنان الراحل

وتابعت «دياب»، أنه ظهر شخص يزعم بكونه إبن عم الفنان الراحل سمير صبري، لافتة إلى أن هناك تشابه قوي في ملامحه مع الفنان الراحل، وطلب منه الدكتور مصطفى موسى الجندي، مدير مكتب المنيرة الثالث، أوراقا رسمية من ضمنها القيد العائلي للنظر في طلبه.

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شروط استخراج شهادة وفاة

وأوضحت المنسق العام لمكتب صحة المنيرة، أن في حال استخراج شهادة وفاة لشخص أعزب، ينص القانون أن من يستلمها أحد أقاربه من الدرجة الأولى كالأب أو الأم أو الإخوة، أما في حالة الشخص المتزوج فمن يستخرج شهادة وفاته يكون الأولاد أو الزوجة، وفي حال الشخص المُطلق من يتسلم شهادة وفاته هو الأبناء فقط، لأنهم هم من ينطبق عليهم شروط القرابه فقط.