دينا في ندوة «الوطن»: «سمير صبري كان بيفرش جوامع الفنادق على حسابه»

حلت الفنانة دينا منذ قليل، ضيفة على جريدة «الوطن» في ندوة للاحتفال بنجاح مسلسل ملف سري، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وبدأت دينا بالحديث عن الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدة أنها كانت عضوا في فرقة الفنان الراحل عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، مؤكدة أن سمير كان بالنسبة لها بمثابة الأب.

موقف إنساني لسمير صبري

وقالت دينا، إنها اكتشفت أن سمير صبري كان يتبرع بفرش مساجد الفنادق للعاملين بها، مشيرة إلى أنها عرفت ذلك الأمر عن طريق الصدفة في فندق كانت مقيمة به وعندما ذهبت إلى آخر، اكتشفت أن سمير صبري تكلف بفرش مسجد الفندق، واكتشفت بعد ذلك أنه قام بذلك الأمر في جميع فنادق مصر.

رقص دينا بفرح بوسي

أما عن رقصها بفرح بوسي بعد وفاة سمير صبري بعدة أيام، قالت إنها كانت تعمل ولم تذهب مجاملة، مؤكدة أنها لم تعلم أنه فرح بوسي وتقاضت أجرا عن رقصها بالزفاف، وأكدت أنها تعرف جيدا أن تفصل بين العمل والحزن، لافتة إلى أنها ذهبت للعمل بعد وفاة والدها.

وكان آخر أعمال دينا مسلسل ملف سري الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسين البلاسي.