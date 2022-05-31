تكريم اسم سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته رقم 44

أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدولي تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري في الدورة المقبلة للمهرجان، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

حسين فهمي يتحدث عن سمير صبري

وأوضح حسين فهمي خلال في برنامج «Insider بالعربي» المذاع على شاشة قناة «دبي» أن تكريم سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمر مؤكد، «لازم، سمير كان صديق عزيز».

وعن كواليس آخر مقابلة حدثت بينهما قال حسين فهمي «قابلته قبل ما أسافر، كنت بشجعه ومعنوياته كانت عالية، وكانت حالته كويسة»، مضيفًا «سألت الدكاترة وأكدوا لي أن الحالة صعبة، والموضوع مسألة وقت».

سمير صبري يتحدث عن تكريم مهرجان القاهرة السينمائي

وجاء حديث الفنان حسين فهمي عن تكريم الراحل سمير صبري تزامناً مع حديث الأخير عن أمنيته في التكريم من مهرجان القاهرة، وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة، «حزين لعدم تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رغم كوني أحد مؤسسيه، وتوقعت تكريمي، لكن الجائزة الكبرى بالنسبة ليا هي إعجاب الناس في الشارع بأفلامي، ومحبتش شغل المسلسلات عشان التطويل، وأشعر أن موهبتي تحققت أمام ميكروفون الإذاعة، وما زال ليا برنامج في الإذاعة»، وقال إنه لم يُكرم من أي مهرجان سينما على أعماله السينمائية، معلقًا على ذلك بالقول «بينسوني».

وفاة الفنان سمير صبري

يذكر أنَّ الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عامًا، إثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.