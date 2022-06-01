أحد أقارب سمير صبري: «الناس اللي راحت تطلع شهادة وفاته مش من العصب»

أبدى رمزي عثمان إبراهيم قدري، ابن عم الفنان سمير صبري، استياءه الشديد من اتجاه البعض لإصدار شهادة الوفاة للفنان الراحل من مكتب صحة المنيرة، زاعمين بأنهم أقاربه، ويرغبون في بدء إجراءات توزيع الميراث.

وقال رمزي عثمان، في تصريح لـ«الوطن»: «روحنا عشان نطلع شهادة الوفاة لـ سمير صبري، فوجئنا أن فيه ناس تانية راحت عشان تطلعها، ومالهمش حق أصلًا، لكن أنا وأبناء عمي إحنا الورثة الشرعيين والعصب واللي لنا حق نطلعها»، متسائلًا: «مين الناس اللي راحت دي؟ ولا نعرفهم خالص ولا يقربوا لنا».

5 أشخاص يزعمون بأنهم الورثة الشرعيون لـ سمير صبري

وأثار عدد من أقارب الفنان سمير صبري جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ادعائهم بأنهم الورثة الشرعيون مع بدء إجراءات استخراج إعلام الوراثة، كما أنه ليس له ابن كونه لم يتزوج من الأساس.

ويزعم 5 من أقارب سمير صبري أنهم الورثة، كونهم أقارب من الدرجة الأولى، وليس للفنان الراحل زوجة أو إخوة أو أبناء، إذ جرى بدء الإجراءات القانونية تمهيدًا لتوزيع الميراث بعد رصد الممتلكات كاملة.

وتأتي أسماؤهم كالتالي:

رمزي عثمان إبراهيم قدري

إبراهيم عثمان إبراهيم قدري

أيمن إبراهيم صبري

وشريف إبراهيم صبري

محمد محمد عبد المنعم طاهر

وفاة سمير صبري

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان الذي عانى منه عامًا كاملًا، وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.