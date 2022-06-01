بريد الوطن.. حلول وأفكار لتطوير عربات «الكارو»

يتبادل النشطاء مقطع فيديو لتطهير الشوارع من عربات «الكارو»، وهنا يجب أن يعلم الجميع أن صاحب العربة «الكارو» هو رجل شريف اضطرته الظروف المعيشية إلى أن يعمل بهذه المهنة الشاقة! لم يكن منحرفاً أو «حرامى» أو بلطجياً أو تاجر مخدرات! نعم، ربما يكون يعطل حركة السير وهذا ما لا نرضاه، ولكن يجب أن يكون التعامل معه بطريقة إنسانية تحترم آدميته ولا تسىء للبلد، ويمكن تطوير تلك العربات مثل بعض دول العالم التى لم تلغِ وسائل النقل البدائية، بل طورتها لأنها تحمل عبق التاريخ والتراث، مثل «العبرة» فى دبى، أو «الركشة» فى الهند، محافظين على شكلها ووظيفتها، مع إضافة أجزاء عليها تجعلها تتماشى مع التطور الكبير الحاصل فى تلك البلاد، وتساعد فى تنشيط السياحة، وتحافظ على العمالة. إن الحل البديل لصاحب الكارو عند تكسير ومصادرة مصدر رزقه أن يتحول إلى عاطل فيتسول أو يسرق، ليتنا نعيد النظر فى التعامل مع تلك القضايا الحساسة، التى تهم الكثير من الفقراء فى هذا الشعب الأبىّ، الذى تحمَّل الكثير من أجل أن تخرج مصر من أزمتها.. عاشت مصر بكل أبنائها الشرفاء.

طه عمر الشلبى

أولاد سراج - أسيوط

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