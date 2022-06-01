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بريد الوطن.. شكر واجب لـ«إدارة مرور الجيزة» على جهودها بمنشأة القناطر

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بريد الوطن
09:33 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
إدارة المرور

إدارة المرور

بمجرد أن نشرت جريدة «الوطن» مناشدة تطالب بضبط خطوط المواصلات بمنشأة القناطر فى الجيزة، حتى قامت وزارة الداخلية، ممثلةً فى السيد اللواء محمود توفيق، وبتوجيهات من اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، إلى إدارة مرور الجيزة، بقيادة اللواء محمد لبنة، بتسيير حملات متواصلة، بقيادة «النقيب محمد عونى»، لضبط السائقين المخالفين، والاطلاع على رخص القيادة، والتشديد على الالتزام بتعريفة الركوب المقررة، وعدم تحميل الركاب أى زيادة غير قانونية، والالتزام ببداية محطة الركوب حتى نهاية الخط، وحسن معاملة المواطنين.. وعليه نتقدم بالشكر لرجال الشرطة بـ«إدارة مرور الجيزة»، لأدائهم واجبهم على أكمل وجه، ونرجو لهم التوفيق والسداد.

أهالى المنطقة

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