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محمود مسلم

بريد الوطن.. خيرة الأجناد

كتب:

بريد الوطن
09:42 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
الجنود

الجنود

احكى وقول يا ورق

عن خيرة الأجناد

فى أكتوبر الميمون

كانوا رجال أوتاد

بيسجلوا قصتك

يا مصر بالأمجاد

لما عبرنا القنال

وارتاحت الأجداد

بارليف كمان اتحرق

والنصر بيهم عاد

وسينا رجعت لنا

من تانى بالأعياد

احكى وقول يا ورق

وفرّح الأولاد

ألفين سلام يا جدع

لمحمد المصرى

ألفين سلام يا جدع

لمحمد العاطى

ألفين سلام يا جدع

للمسعد الجواد

إبراهيم خليل إبراهيم

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