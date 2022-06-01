بريد الوطن.. خيرة الأجناد

احكى وقول يا ورق

عن خيرة الأجناد

فى أكتوبر الميمون

كانوا رجال أوتاد

بيسجلوا قصتك

يا مصر بالأمجاد

لما عبرنا القنال

وارتاحت الأجداد

بارليف كمان اتحرق

والنصر بيهم عاد

وسينا رجعت لنا

من تانى بالأعياد

احكى وقول يا ورق

وفرّح الأولاد

ألفين سلام يا جدع

لمحمد المصرى

ألفين سلام يا جدع

لمحمد العاطى

ألفين سلام يا جدع

للمسعد الجواد

إبراهيم خليل إبراهيم

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com