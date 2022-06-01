ننشر التقرير الطبي لنقاش دار السلام.. 4 أشخاص تسببوا في إصابته ووالده بـ350 غرزة

كشف التقرير الطبي الخاص بـ«مصطفى إبراهيم أبو سريع»، المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه ووالده، من قبل 4 أشخاص على، باستخدام العديد من الأسلحة البيضاء، ومزقوا جسديهما، ما أسفر عن خياطة وصلت إلى 350 غرزة، بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جينه، فرضها أحد الجناة عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بالعديد من الجروح القطعية في أجزاء متفرقة من الجسم، أن المصاب حضر يعاني من جروح قطعية باجسد وأوتار اليد اليسرى.

قطع بالأوتار والأصابع

وبين التقرير الطبي التي حصلت عليه «الوطن»، أن المجني عليه به جرح قطعي بالوجه، وبتر في الإبهام باليد اليسرى، وقطعي بالأوتار القاطنة بالأصبع السبابة والوسطى والخنصر، وقطع بالوتر القابض بالأيسر، والعصب الأوسطي وتم خياطة الجروح، وإصلاح الأوتار والعصب، ويحتاج المريض إلى راحة لمدة أسبوعين، ومتابعة بالعيادة الخارجية.

قرارات من النيابة حول الواقعة

من ناحية أخرى، أمرت جهات التحقيق في هذه الواقعة، بعد أن حرر محضرًا حمل رقم 5619 لسنة 2022 جنح قسم دار السلام، وتولت النيابة التحقيق، بحجز كلام من «إبراهيم. أ. م»، و«سيد. م. أ»، و«مهند. س. ف»، على أن يعرضوا علي جهات التحقيق صباح باكر، رفقة تحريات المباحث، حول الواقعة وظروفها وملابستها، وصولا لحقيقتها، ولبيان دور كل متهم بالواقعة، كما طلبت كل أوراق علاج المصابين «مصطفى. إ. أ» ، و«إبراهيم. أ»، و«سيد. م. أ»، النهائية مبين بها إصابتهم ومدة العلاج اللازمة.

المجني عليهما بين الحياة والموت

وفي وقت سابق، أوضح خالد تمام أبو كريشة، محامي المجني عليهما، إن المتهمين تعدوا بالضرب المبرح على الكثير من أهالي المنطقة، وتسببوا في إصابتهم، ويتم التصالح معهم بمقابل مادي.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه في يوم الواقعة، قاموا بالاعتداء الوحشي على المجني عليه ونجله، وأصابوهما بإصابات بالغة باستخدام الأسلحة البيضاء، وتسببوا في خياطة وصلت لأكثر من 350 غرزة، وبتر إصبع أحدهما، بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جنيه فرضها أحد الجناة عليهما،و أن المتهمين فرضوا إتاوات على النقاش، وبسبب عدم دفعه الإتاوة اعتدوا عليه ووالده بالضرب، مشيرا إلى أن الجناة لديهم معلومات جنائية، لافتا إلى أن حالة المجني عليهما سيئة.