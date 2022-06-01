«نقاش» ووالده يتعرضان لاعتداء وحشي في دار السلام.. «350 غرزة بسبب 1000 جنيه»

شهدت جزيرة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية حينما اعتدى 4 أشخاص على نقاش ووالده، باستخدام العديد من الأسلحة البيضاء، ومزقوا جسديهما، ما أسفر عن خياطة وصلت إلى 350 غرزة بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جينه فرضها أحد الجناة عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بالعديد من الجروح القطعية في أجزاء متفرقة من الجسم.

أسلحة بيضاء و350 غرزة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما ورد لقسم شرطة دار السلام، بلاغ يتضمن الاعتداء الوحشي على مصطفى أبو سريع، ونجله إبراهيم، على يد 4 أشخاص مسجلين خطر، باستخدام الأسلحة البيضاء «سنج ومطاوى»، وتسببوا في خياطة 350 غرزة، بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جنيه فرضها أحد الجناة عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بالعديد من الجروح القطعية في أجزاء متفرقة من الجسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، وتم القبض على اثنين من المتهمين، وجارٍ القبض على آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5619 لسنة 2022 جنح قسم دار السلام، وباشرت النيابة التحقيقات، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، إضافة إلى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

محامي المجني عليهما يروي تفاصيل الواقعة

وقال خالد تمام أبو كريشة، محامي المجني عليهما، إن المتهمين تعدوا بالضرب المبرح على الكثير من أهالي المنطقة، وتسببوا في إصابتهم، ويتم التصالح معهم بمقابل مادي.

وأضاف أنه في يوم الواقعة، قاموا بالاعتداء الوحشي على المجني عليه ونجله، وأصابوهما بإصابات بالغة باستخدام الأسلحة البيضاء، وتسببوا في خياطة وصلت لأكثر من 350 غرزة، وبتر إصبع أحدهما، بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جنيه فرضها أحد الجناة عليهما.

الجناة لديهم معلومات جنائية

وأضاف أبوكريشة لـ«الوطن»، أن المتهمين فرضوا إتاوات على النقاش، وبسبب عدم دفعه الإتاوة اعتدوا عليه ووالده بالضرب، مشيرا إلى أن الجناة لديهم معلومات جنائية، لافتا إلى أن حالة المجني عليهما سيئة.