تأجيل محاكمة المتهمين بهتك عرض «نقاش» بالسلام لـ27 يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين؛ لإدانتهم بهتك عرض نقاش، وحيازة أسلحة نارية واحتجاز بمنطقة السلام، لجلسة 27 يوليو المقبل؛ لمناقشة الشهود.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 16317 لسنة 2021 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 4384 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين «أحمد. ع، 39 عامًا، سائق»، «هبة. ش، 37 عامًا، ربة منزل»، «سندس.م، 16 عامًا، ربة منزل»، «سيد.ع، 43 عامًا، نقاش»، بخطف المجني عليه «سيد. ع»ؤ بعدما قامت المتهمة الثالثة باستدراج المجني عليها إلى محل سكنها، وبعد وصوله لمسكنها فوجئ بها وباقي المتهمين يشهروا في مواجهته سلاح ناري «فرد خرطوش» ومنعوه من مغادرة المسكن مباعدين بينه وذويه.

المتهمون احتجزوا المجني عليه وعذبوه

وحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أجريت مع المتهمين أنهم قاموا باحتجاز المجني عليه وعذبوه بالتعذيبات البدينة بأن استدرجته الثالثة إلى مسكنها وباقي المتهمين وبوصوله قاموا بمنعه من مغادرة المسكن، وأشهر الأول في وجه سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، وتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته، وذلك بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.

المتهمون أجبروا المجني عليه للتوقيع على إيصال أمانة تحت ت

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وجهت لهم تهم إكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على توقيع إيصالي أمانة بأن اشهر الأول في وجه سلاح ناري «فرد خرطوش»، وهدده به ثم تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته حال تواجد الثانية والثالثة بمحل الواقعة، ما بث الرعب في نفس المجنى عليه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الحصول على توقيعاته على إيصالي أمانة.

وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا ذخيرة «طلقتي خرطوش» تستعمل بالأسلحة النارية حال كونهما غير مرخص لها بحيازتها أو إحرازها، وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقطوا له مقاطع تصويرية من هاتف نقال في مكان خاص بغير رضائه.