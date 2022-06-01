موسكو: ضم مناطق أوكرانية بعد إجراء استفتاءات فيها خلال يوليو

قال مشرّع روسي كبير، اليوم الأربعاء، إن المناطق التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا قد تجري استفتاء لتصبح جزءًا من روسيا في وقت مبكر من يوليو.

واتهمت أوكرانيا موسكو بالتخطيط لإجراء استفتاءين زائفين على الاستقلال في منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا الجنوبية.

وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان والعضو البارز في فريق مفاوضي موسكو مع أوكرانيا: «لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر مثل يوليو».

أوكرانيا تتهم موسكو بالتخطيط لإجراء استفتاءين زائفين على الاستقلال

وقال سلوتسكي في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية: «لن أتوقع مكان انعقاده، لكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء في نفس الوقت تقريبا». ووصف سلوتسكي خطوة التصويت في أوكرانيا بأنها «منطقية» وفقا لموقع «موسكو تايمز».

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن مجموعة متزايدة من المسؤولين الروس والموالين لموسكو أشارت إلى أن موسكو تعتزم البقاء في الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا ، مثل منطقة خيرسون وأجزاء كبيرة من زابوريزهيا.

وقالت السلطات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا إنها تريد أيضًا أن تصبح جزءًا من روسيا.

وتأتي تعليقات سلوتسكي في أعقاب تصريحات أدلى بها أحد كبار المشرعين، أندريه تورتشاك، الذي قال إنه «لا شك» في أن المناطق الأربع ستنضم إلى روسيا.

وقال الكرملين يوم الأربعاء إن الأمر متروك لشعب تلك المناطق لاختيار مستقبلهم.

الكرملين: الأمر متروك لشعب المناطق التي سيجرى الاستفتاء عليها

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «ليس لدينا شك في أنهم سيتخذون القرار الأفضل».

أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا بحجة حماية السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد. وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وأجرت استفتاءً أدانه الغرب باعتباره غير قانوني.