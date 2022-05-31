عاجل.. موسكو تحذر كييف: بولندا تشرع في الاستيلاء على أراضي غرب أوكرانيا

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن بولندا شرعت فيما يبدو في الاستيلاء على أراضي غرب أوكرانيا، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

موسكو تتهم بولندا بالسيطرة على الأراضي الأوكرانية

وقال باتروشيف، خلال اجتماع للأمن القومي بمنقطة الفولجا بمدينة قازان، التابعة لجمهورية ترتستان الروسية، إن الغرب يسعون للاستفادة من تحالفهم مع أوكرانيا بأي شكل، مشيرا إلى أنهم لديهم خطط خاصة للأراضي الأوكرانية.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، عزم بولندا على الاستيلاء على الحدود الغربية لأوكرانيا بحجة تحالفهما سويا، مستشهدا بزيارة الرئيس البولندي أندريه دودا، الأخيرة إلى كييف، التي أكد خلالها أن الحدود الأوكرانية ستتلاشى قريبا.