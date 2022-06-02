مصرع وإصابة 10 أشخاص في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حوادث متفرقة بمحافظة جنوب سيناء أمس الأربعاء، فضلا عن مصرع 3 من قيادات المنطقة الأزهرية، ودفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، برئاسة الدكتور محمد عبدالجواد، بـ10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

انقلاب سيارة بعد كمين شرم الشيخ

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، 3 بلاغات متنوعة تفيد بوقوع 3 حوادث متفرقة، البلاغ الأول يفيد بانقلاب سيارة نقل واشتعالها بعد كمين شرم الشيخ دهب، وأسفر الحادث عن إصابة عبدالراضي محمود حسين، 40 عاما، من الأقصر، مصاب كدمات وسحجات بالجسم وحرق درجة أولى 5% ذراع أيسر، ومحمد إبراهيم صباح حسن، 15 عاما، من العريش، مصاب بسحجات وكدمات، ونقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تصادم سيارة بالرصيف

وأفاد البلاغ الثاني الذي تلقاه مدير أمن جنوب سيناء، بتصادم سيارة بالرصيف أمام فندق جراند أوتيل بشرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة محمد طه عبدالرحمن، 26 عاما، من المنوفية، مصاب اشتباه كسر بالذراع والساق الأيمن، جرح قطعي بالذقن 2 سم، وعلي محمد محمد بكري، 28 عاما، من الأقصر، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات، ونقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

البلاغ الثالث تلقاه اللواء شريف رؤوف يفيد انقلاب سياره نقل رقم 5138 ط . ج . هـ، على بعد كم من نقطة صلاح الدين اتجاه طابا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة آخر، وجار التعرف على هويته، اشتباه نزيف داخلي في المخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلت الجثة والمصاب إلى المركز الحضري بنويبع، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أما البلاغ الرابع، فأفاد بوفاة ملاك وجيه ملاحظ داخل مدرسة الثانوية الصناعية بطور سيناء، بسبب توقف عضلة القلب، وجرى تعيين بدليل له لاستكمال اعمال الامتحانات، وجرى وضع الجثة في مستشفى الطور العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمه لذويه.

وفي السياق ذاته، لقي 3 من قيادات الأزهر الشريف مصرعهم، بعد عودتهم من تصحيح أوراق الإجابة في معاهد رأس سدر الابتدائية والإعدادية، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين.