سرادق ضخم بنبروه للعزاء في 4 من أسرة واحدة ضحايا حادث رأس سدر

أقامت عائلة «نجاح الجمال»، ابن محافظة الدقهلية، الذي توفي مع وزوجته واثنين من أبنائهما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، سرادق عزاء مهيب في قرية «كفر الأبحر»، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، لاستقبال المعزين من أهالي القرية وأصدقاء وأقارب الراحل.

ولقى «نجاح الجمال» وزوجته واثنان من أبنائهما مصرعهما، بينما أصيبت اثنتان من بناتهما بإصابات خطيرة، في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته.

توافد المعزين من قرى نبروه

وتوافدت أعداد كبير من المعزين على السرداق الضخم المُقام بقرية «كفر الأبحر»، لتقديم واجب العزاء على المصاب الأليم، ووقف أهالي القرية في استقبال الضيوف من القرى المجاورة، وقيادات مركز نبروه.

الآلاف يشاركون في تشييع الجنازة

وشيع الآلاف من أهالي قرية «كفر الأبحر»، فجر اليوم السبت، جثامين 4 من أسرة واحدة، بعد أن لقى الأب مصرعه هو زوجته واثنين من أبنائهما، في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وأصيبت اثنتان من بناته بإصابات خطيرة، وذلك بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرعه بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته «كفر الأبحر»، التابعة لمركز نبروه ‏بمحافظة الدقهلية.‏

واستقبل الأهالي سيارات الإسعاف التي حملت جثامين الأب وزوجته وابنيهما، عند مدخل القرية، وحملوهم على سيارات نقل، إلى أن وصلت عند منزل شقيق الراحل، حتى مسجد المجمع الإسلامي بالقرية.

وأنهارت السيدات فور وصول الجثامين، وسط بكاء وعويل ذويهم، وترديد هتافات: «لا اله إلا الله.. في الجنة يا شهداء»، وتقدم شقيق الراحل صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة، ثم حمل المشيعون النعوش إلى مقابر القرية لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وأسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس سدر، في جنوب سيناء، عن مصرع 4 من أسرة واحدة، وهم كل من: «نجاح محمد محمود الجمال»، وشهرته «نجاح الجمال»،47 سنة، وزوجته ‏«رباب عماد توفيق»، 45 سنة، وابنته «ندى»، 20 سنة، وابنه «أدهم»، 12 سنة، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى أبورديس العام.

كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين من بناته، ‏وهما‎ «ناردين»، 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، و«نورهان»، 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.‏