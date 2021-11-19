إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بمدينة رأس سدر

أصيب شخصان بإصابات مختلفة في حادث سير على الطريق الدولي «رأس سدر - نفق الشهيد أحمد حمدي».

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة رأس سدر، يفيد وقوع حادث على الطريق الدولي «رأس سدر نفق الشهيد أحمد حمدي»، على بعد 10 كيلومترات من بوابة «كارتة» مدينة رأس سدر، حيث انلقبت سيارة ملاكي تحمل أرقام «4527 أ ج س»، بعد «الكارتة» في اتجاه عيون موسى.

انقلاب سيارة على طريق رأس سدر

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما مصطفى علي محمد علي، 38 سنة، من المعادي بالقاهرة، مصاب بكسر في العضد الأيمن وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالوجه، وأحمد مرسي محمد، 35 سنة، من المعادي بالقاهرة، مصاب جرح قطعي بالشفه السفلى بطول 1 سم، ووقع على إقرار برفض الخدمة.

إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، كما تم رفع السيارة المقلوبة من على الطريق وإعادة فتحه.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن الحركة المرورية لم تتأثر بالحادث وجرى وضع خدمة شرطية على مكان السيارة المقلوبة، مضيفا أنه يتابع مع مدير مستشفى رأس سدر حالة المصابين، وقد رفض أحدهما تلقي العلاج، بينما الثاني يعاني من إصابات مختلفة ولكن حالته مستقرة.

وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وانتقل مهندس تابع لإدارة مرور جنوب سيناء لمعاينة الحادث وكتابة تقرير حول سبب انقلاب السيارة.