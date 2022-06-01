مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث مروع بالصف

شهد طريق المنشي بمدينة الصف جنوب الجيزة، حادثًا مأسويًا بعدما اصطدم ميكروباص بسيارة ميني باص، ما أسفر عن وفاة السائق و3 من الركاب، وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الصف المركزي، والمتوفين لمشرحة المستشفى.

تفاصيل حادث الصف

وبدأت تفاصيل الحادث المروع فور تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، باصطدام سيارة ميكروباص وميني باص، ما أسفر عن وفاة سائق و3 من الركاب، وإصابة 11 آخرين وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيي السلام والبنك الأهلي، وتبين اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، ونتج عنه الحادث الذي شهده الطريق، وتم رفع آثار الحادث.