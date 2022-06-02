خبير طيران عالمي: الثورة الصناعية الخامسة ستدخل في كل شيء

قال الأستاذ الدكتور هاني مصطفى، رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، خبير الطيران العالمي، إن الإنترنت والاتصالات المباشرة والأجهزة التكنولوجية تدخل تحت بند الثورات الصناعية المتنوعة، لافتا إلى أن الألمان جاءوا بالثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأوضح اليابانين في عام 2017 أن هناك موجة جديدة من هذه الثورة ستمس كل شيء.

تخوف البشر

وأضاف «مصطفى » خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء أمس الأربعاء، أنه كان هناك تخوف كبير من إحلال الآلة محل الذكاء الاصطناعي، لكن جرى تفنيد هذا الأمر، وأشار الأوروبيين إلى أن الثورة الصناعية الخامسة ستتضمن تحكم الإنسان في الآلات.

وأكد خبير الطيران العالمي، أن مصر تستطيع الدخول هذه الثورة الصناعية الخامسة؛ لأنها تمتلك الإمكانات العالية، وجرى تجهيز مشروع قومي بـ60 مليون جنيه، للاستفادة من المجتمع الذكي الرقمي في تحلية المياه والسكة الحديد والطيران والطاقة الشمسية.

تحالف مع شركة سينمس الألمانية

وأشار رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، إلى أن مصر عقدت تحالف مع شركة سينمس لإنتاج الألياف، التي ستدخل في كل الآلات، لافتا إلى أن هناك تعاقد مع جماعات كندية لإنشاء تطبيقات صناعية صديقة للبيئة، مؤكدا أن العلاقة بين الصناعة والجامعة غير وثيقة في الجامعة، وسيحاول حل هذه العلاقة.