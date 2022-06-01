«تحديث الصناعة»: نستهدف توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

شارك المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بفعاليات جلسة «الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات»، التي عقدت في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى جانب عدد من علماء مصر بالخارج، المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

حرص الحكومة على النهوض بالصناعة المحلية

وقال عبد الكريم، إن الحكومة حريصة على النهوض بالصناعة المصرية، من خلال توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، لإرساء بنية تحتية قوية، تخدم كل القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

توطين التصنيع المحلي

أوضح أن الحكومة تركز حاليا على زيادة المشروعات الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوطين التصنيع المحلي، والاندماج في سلاسل الإمداد، عن طريق إقامة الشراكات المحلية والدولية مع شركاء النجاح، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة حاليا للوصول بالصادرات المصرية السلعية لـ100 مليار دولار، باعتبار ذلك أهم المؤشرات على نمو الصناعة المحلية.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يستهدف ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، إذ عقد المركز العديد من الشراكات مع مراكز البحوث، إلى جانب دراسة القطاعات المختلفة، والوقوف على أبرز تحدياتها وايجاد حلول لها.