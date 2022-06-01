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مصر تدين الهجوم المسلح على قوات حفظ السلام في مالي

كتب:

محمد حسن عامر
11:52 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
الخارجية

الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم المسلح الذي تعرضت له اليوم، الأول من يونيو 2022، إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن استشهاد جندي أردني، وإصابة إثنين آخرين.

وإذ تعرب مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المسلح، فإنها تؤكد على وقوفها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

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