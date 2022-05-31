رئيس جامعة عين شمس: تاريخ وزارة الخارجية مليء بالإنجازات والرؤى المشرفة

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن وزارة الخارجية لها العديد من المواقف والبطولات في حق الوطن من حيث اتخاذ القرار، مضيفا أن تاريخ الخارجية المصرية مليء بالإنجازات والرؤى المشرفة، مشيدا بمركز دراسات الشرق الأوسط في الاهتمام بالدورات والندوات التي توثق التاريخ المصري، مشيرا إلى أن المركز دشن كتاب لتاريخ إنجازات العصر الحديث، وسيتم مراجعته خلال الفترة المقبلة من بعض مؤسسات الدولة المعنية كهيئة قناة السويس.

100 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية

وقال «المتيني» خلال احتفالية مرور 100 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية المقامة بجامعة عين شمس، تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة ستحتفل قريبا باليبوبيل الماسي لها، مشيرا إلى أن احتفالية الجامعة بمرور 100 عام على إنشاء وزارة الخارجية يأتي في إطار التقدير للدور القائم والفعال للوزارة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول التي بها بعثات دبلوماسية خارج مصر بمختلف المجالات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية بذلت العديد من المعارك لصالح الدولة ومن بينها نجاح الجهود الكبيرة لاستعادة طابا والتي استمرت 6 سنوات.

جاء ذلك بحضور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ومركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

علاقات متميزة مع كافة الدول

وأضاف «المتيني»، أن وزارة الخارجية نجحت في فتح العديد من العلاقات المتميزة مع مختلف الدول، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تتميز بالكثير من الكوادر المتميزة في مجال الدراسات الخارجية، مؤكدا أن الجامعة تفتخر أن الدكتور سامح شكري وزير الخارجية الحالي، أحد خريجيها المتميزين.