عاصي الحلاني يطرح كليب أغنية «ضحكة حبيبي»

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أغنيتة الجديدة «ضحكة حبيبي» ضمن إنتاجات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لعام 2022.

ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مقطع من الفيديو كليب الجديد «ضحكة حبيبي».

وعلق «الحلاني» قائلا: «جمهور فارس الغناء العربي ⁧‫عاصي الحلاني‬⁩ متحمّسين؟، ‏ترقبوا فيديو كليب ⁧‫ضحكة حبيبي‬⁩ الليلة الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على روتانا يوتيوب»

عاصي الحلاني يروج لكليبه الجديد

وكان عاصي الحلاني روج لأغنيته الجديدة منذ أيام، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بنشره مجموعة صور من كواليس الكليب، وعلق عليها قائلا: «تم تصوير أغنية ⁧‫ضحكة حبيبي‬⁩ في لبنان مع المخرج أحمد منجد، كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع هادي كريم، إنتاج ⁧‫روتانا،‬⁩ انتظرونا قريبا بأغنية مختلفة، وكليب صيفي بامتياز».

ألبوم «كل الفصول»

ومن المقرر أن يستكمل عاصي الحلاني، خلال الفترة المقبلة، تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

كما طرح عاصي الحلاني، العام الماضي، ألبوما غنائيا بعنوان «كل الفصول»، تضمن 10 أغنيات، باللهجات «المصرية واللبنانية والخليجية»، ويتضمن أغنيات «هي حبيبي، خلص بيكفي، مغروم أه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين أجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف أنساك، وبعدو قلبي».