مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

شهدت قرية وردات التابعة لمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، واقعة محزنة، بعدما لقي شخصين مصرعهما داخل حفرة بعمق 9 أمتار، انهارت عليهما أثناء التنقيب عن الآثار.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال الجثتين، فيما تحفظت القوات على مالك المنزل، وشخص آخر كان متواجد لحظة الحفر، وجارٍ ضبط باقي المتهمين الهاربين.

البحث عن المساخيط ينتهي بكارثة

بدأت التفاصيل حينما تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة عميقة على شخصين داخل منزل بقرية وردان التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير المباحث الجنائية، تبين أنه في أثناء حفر المتوفيين، بالاشتراك مع اثنين آخرين جرى ضبطهما، خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، انهارت عليهما حفرة بعمق 9 أمتار.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس الاثنين المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات.