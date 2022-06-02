رابطة مصنعي السيارات: القرارات الصادرة من «الوزراء» في صالح الإنتاج الوطني

أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أمس الأربعاء، في صالح الإنتاج الوطني وتعميق الصناعة المحلية، وعمل مجلس إدارة لصناعة السيارات في مصر.

السيارات سلع مهمة

وشدد «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، على أهمية توفير سلعة مهمة مثل السيارات، التي أصبحت من أساسيات المستهلك المصري، مشيرا إلى أنها أصبحت مورد دخل للمواطنين.

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن المعوقات التي تقابل قطاع السيارات توجب تعميق وتزويد صناعة السيارات في مصر، ويمكن تغطية احتياج المواطن المصري في السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة، حتى يمكن تصدير السيارات المصرية.

اقتراحات جديدة لسوق السيارات

وأكد المهندس خالد سعد، أنهم ناقشوا مع مجلس الوزراء مشكلة توافر العملة وفتح الاعتمادات، ووجوب سداد الضرائب عند فتح الاعتماد، مشددا على أن هذه أموال تعتبر متوقفة ومتحجرة ولا تستفيد منها صناعة السيارات، مشيرا إلى أنهم اقترحوا دفع الضريبة عند بيع السيارة حتى يمكن للمُصنع تقديم إنتاج أكثر للسوق المحلي.

ولفت «سعد» إلى مشكلات قطع الغيار، مشددا على أهميتها في قطاع السيارات ولدى المواطن، منوها إلى أن السيارة لو تعرضت لعطل ولم تجد قطع الغيار المطلوبة ستصبح مشكلة كبيرة.

وأوضح أن الحكومة تعتبر قطع الغيار ينتمي للمجال التجاري وليس الصناعي، مطالبا باستثناء هذا القطاع من المجال التجاري.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، تحت قيادة رئيس الوزراء.