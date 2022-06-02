استشاري طب نفسي: الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة سببه عامل وراثي

حذرت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الطب النفسي، من اكتئاب ما بعد الولادة، مشيرة إلى أن كلمة اكتئاب ليست سهلة، وأن هناك اضطرابات تحدث أثناء الحمل وبعد الولادة، منها تغير المزاج والضيق وتغيير الاهتمامات.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الاكتئاب يعتبر أحد الأمراض، مشددة على أنه يلزم لحدوث الاكتئاب وجود أسباب منها الوراثة والبيئة.

مؤشرات إصابة المرأة بالاكتئاب

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أنه من المستحيل أن تصاب امرأة باكتئاب والجين المرضي غير موجود لديها، وليس لديها تاريخ وراثي للاصابة بالاكتئاب: «لازم الوراثة ويبقى في العيلة دي الجين الوراثي للأمراض النفسية والعقلية، ومستحيل أي مرض نفسي أو عقلي مفيهوش العاملين دول مع بعض».

أمهات تتعرض لضغوط ولا يصابوا بأمراض بسبب الوراثة

ودللت الدكتورة رشا الجندي، على تعرض أمهات لضغوط كبيرة أكثر من تلك التي تتعرض لها الأمهات، التي ترتكب جرائم جنائية، بسبب إصابتهن بأمراض نفسية، مشددة على أنهن لم يصابن بأمراض نفسية ولا اكتئاب؛ لعدم وجود استعداد وراثي لديهن.

وتابعت: «ممكن الجين الوراثي يكون غير معروف، وممكن يكون موجود في جد الجد، وممكن تكون ظهرت بوادر على الإنسان في إعدادي وثانوي، ومحدش أخد باله منها».