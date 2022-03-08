كريم مغاوري: «بسبب الاكتئاب بضحك وأعيط وبقعد في الضلمة»

وجّه الفنان كريم مغاوري، رسالة لأصدقاءه وجمهوره ومتابعيه، وكل من حاول الاطمئنان عليه، بعد كشفه عن الأزمة النفسية التي يمر بها ومعاناته مع مرض الاكتئاب، وخضوعه للعلاج وأقراص منومة ولكن حالته لم تتحسن، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب عبر حسابه بـ «فيس بوك»: «أنا بشكر كل الأصدقاء الأعزاء وإخواتي الغاليين اللي اطمنوا عليا، هى فترة وهتعدي بعون الله، وربنا يهدينا ويرزقنا الرضا من عنده احنا ملناش غير ربنا، وشكرًا للسادة الصحفيين اللي حبوا يطمنوا عليا ويعرفوا حالتي».

كريم مغاوري: ملناش غير ربنا

واستطرد قائلًا: «أنا عادي مريض اكتئاب وبتعالج، شعري مش منكوش وبنزل وبضحك وبهزر وبخرج وبقعد في أوضتي كتير في الضلمة، وبحزن وبعيط وببعد عن الناس وبحاول أقاوم أي ضغط نفسي، هو مريض الاكتئاب كده كل حاجة وعكسها عادي، بس منهم لله اللي بيزودوه علين، الحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفي الساعات الماضية أعلن كريم مغاوري، لمتابعيه عن معاناته مع الاكتئاب، بقوله: «مش قادر أكون متفائل أو أكدب واتظاهر إني متفائل، أنا مريض اكتئاب وبتعالج منه».

وتابع: «كان نفسي أكون قوي وأقدر أقاومه بس مقدرتش، كان نفسي يكون ليا أي عمل في دراما رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله».

14 قرصا منوما ولكن بلا فائدة

وتابع: «كان نفسي أعمل عمرة بس ربنا يكتبها لي على خير في وقت هو محدده، النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من إنسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس أظهر بشكل إني إنسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى».

وأضاف «14 قرص منوم عشان أنام ومفيش فايدة، يارب لو كان ده تكفير ذنوب أنا راضي والحمد لله والرزق بإيد ربنا وبطلب من ربنا يجبر بخاطري».