«الصحة» توضح أنواع الاكتئاب وطرق التعامل معه.. احترس من الشخصية السامة

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلومات عن الاكتئاب وأنواعه ودرجاته، بالإضافة إلى نصائح مهمة للتعامل معه.

وتستعرض «الوطن»، بالتفاصيل ما نشرته وزارة الصحة والسكان في مقطع فيديو تتحدث خلاله الدكتورة «منن عبد المقصود»، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن الاكتئاب ودرجاته.

أنواع ودرجات الاكتئاب

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، إنّ هناك درجات عديدة في الاكتئاب، أولا هناك درجة اكتئاب وارد جدا تحسنها من خلال الفضفضة مع أي صديق، أو من خلال حل مشكلة بسيطة يمر بها الشخص.

الدرجات الأعلى في الاكتئاب

وأضافت «مننن»، أن هناك درجات أعلى في الاكتئاب، وهي الاكتئاب المتوسط والاكتئاب الشديد، وفيهما تشاؤما أكثر مع عدم إقبال على الحياة، والشعور بسوداوية أكثر، وهو ما يحتاج في هذه الحالة إلى تدخل وعلاج مباشر من طبيب نفسي حتى لا تتفاقم الأمور لدى المريض، وأيضاً لا يزيد عنده الاكتئاب بشكل سلبي يؤذيه أو يؤذي حياته.

الشخصيات السامة

وأكدت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن هذه الشخصيات معروفة إعلامياً بـ «الشخصيات السامة»، وهي الشخصيات التي تصدر التشاؤم للشخص وتفقده الثقة في نفسه، كما أنها تقلل الرغبة في تحسين حياته، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم تجنب تلك الشخصيات إذا لم يكن هناك استطاعة لمواجهتهم وإلفات نظرهم إلى درجة إيذائهم للآخرين.

الخط الساخن للاستشارات النفسية

وتابعت «منن» أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، توفر خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والطب النفسي في عدد 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وتحديداً في 21 مستشفى ومركز لعلاج الإدمان، ويمكن أيضا لمن يريد أن يعرف معلومات أكثر عن الخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال بالخط الساخن للاستشارات النفسية 16328.