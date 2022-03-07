كريم مغاوري يعاني من الاكتئاب: «كان نفسي أشارك بأي عمل في رمضان»

أعلن الفنان كريم مغاوري، أنه مريض اكتئاب ويخضع للعلاج حاليًا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب كريم مغاوري: «مش قادر أكون متفائل، أو أكدب واتظاهر إني متفائل، انا مريض اكتئاب، وبتعالج منه كان نفسي أكون قوي، وأقدر أقاومه، بس مقدرتش كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان، بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله»

وأضاف مغاوري: «كان نفسي أعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محدده، النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من إنسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس أظهر بشكل إني إنسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى».

كريم مغاوري: 14 قرص منوم ومفيش فايدة

وأختتم حديثه: «14 قرص منوم عشان أنام ومفيش فايدة.. يارب لو كان ده تكفير ذنوب أنا راضي والحمد لله والرزق بإيد ربنا.. وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب».

يذكر أن آخر عمل لكريم مغاوري كان فيلم «معالي ماما»، بطولة بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، نور قدري، شيماء سيف، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، محمد علي رزق، إسماعيل شرف، إيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.