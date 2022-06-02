طقس الإسماعيلية.. انخفاض تدريجي في الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، انخفاضا في الحرارة على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع انخفاض الحرارة ليلاً على السواحل الشمالية من المحافظة، وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 36 درجة مئوية، بسحب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، بعد ارتفاع وصل لـ39 درجة خلال اليومين الماضيين.

الأرصارد تحذر من وقت الظهير

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي على صفحتها عبر «فيس بوك»، المواطنين من التعرض للأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة، مطالبة بضرورة تناول المشروبات الباردة.

وقال البيان: «تسود أجواء حارة خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تزداد فترات سطوع الشمس مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس».

شبورة مائية الخميس والجمعة

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، تكوّن شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة وبورسعيد، واختفت مع ظهور الشمس.

وقال بيان الأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة غدا الجمعة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وأشار البيان إلى وجود حركة خفيفة للرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء اليوم الخيس، فيما تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري غدا الجمعة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، سيولة مرورية على كافة الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح، وسط انتشار أمني للخدمات المرورية على الطرق السريعة والصحراوية وداخل مدينة الإسماعيلية.