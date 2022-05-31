طقس الإسماعيلية.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة الكبرى والصغرى

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين طقس متقلب بالليل عن النهار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الكبرى والصغرى على كافة أنحاء المحافظة.

وارتفعت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بشكل كبير في محافظة الإسماعيلية، ووصلت إلى 37 درجة مؤوية، فيما سجلت أمس الاثنين 28 درجة للكبرى و21 للصغرى.

وواصل الارتفاع الكبير ذروته على مدار الأسبوع الجاري بدء من السبت الماضي والذي سجل 35 درجة مئوية ليرتفع 4 درجات في ويومين، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

واستمرت أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا؛ وازدادت فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستبدأ في الانكسار بدءًا من غدًا الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري بانخفاض 4 درجات عن الوضع الحالي تقريبًا.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية، إن حالة الطوارئ مازالت على أقصى درجة بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

ووجه البيان نصائح للمواطنين بضرورة الإكثار من تناول السوائل، وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس، خاصة في وقت الذروة من 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

وناشدت الشبكة المواطنين ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة الصيفية نهارًا وليلًا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية