غرق شاب في ترعة أثناء السباحة هربًا من الحر في الإسماعيلية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث غرق ظهر اليوم الإثنين في ترعة الإسماعيلية أثناء السباحة في مياه الترعة.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد أهالي قرية المحسمة بغرق شاب في مياه الترعة خلال نزوله للسباحة هربًا من ارتفاع درجة الحرارة قرب عزبة صبري على مسافة قصيرة من مركز القصاصين.

انتقال الإنقاذ النهري

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية بمجموعة من رجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان بعد أن جرفتها مياه الترعة في منطقة سباحة الشاب.

وقال أحد الأهالي إن أحد الأشخاص شاهد الشاب أثناء نزوله للسباحة في مياه الترعة إلا انه تعرض للغرق ولم يخرج مرة أخرى بسبب قوة تيار المياه.

وأضاف أن بعض الأهالي حاولو النزول للحاق به إلا أن الجثمان اختفى في مياه الترعة مما اضطرهم لإبلاغ رجال الإنقاذ النهري والشرطة لمحاولة العثور على الجثمان.

انتحار شاب في القصاصين

وكان قد لقي شاب في مدينة القصاصين مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين داخل منزله في منطقة الهوانية التابعة لدائرة المركز.

وقالت أسرة الشاب إنه تم العثور عليه مشنوقًا داخل غرفة في الطابق العلوي بسبب مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية فيما تحفظت الشرطة على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبحسب مقربون من أسرة الشاب المتوفى فإنه في السنة النهائية في دراسته الجامعية وحضر بالأمس أحد امتحانات الفصل النهائي بعد اتمامه لمشروع التخرج خلال اليومين الماضيين.