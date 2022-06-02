الطلب الصيني ينذر برفع أسعار الذرة عالميا في النصف الثاني من 2022

من المرجح أن تتراجع أسعار الذرة الفورية في البرازيل – ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية - مع تسارع وتيرة الحصاد خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لتقارير محلية.

وقالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز كوميدتي إنسايتس»، في تقريرها التقييمي الصادر يوم 31 مايو، إن المشترين في البرازيل كانوا ينتظرون وصول محصول الذرة الثاني حتى يتمكنوا من تداول حجم أكبر لأن الحصاد القياسي المحتمل قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأكدت وكالة الزراعة الوطنية البرازيلية، كوناب، إن محصول الذرة في ثاني أكبر ولاية لزراعة المحاصيل في البرازيل، يمثل 92% من المساحة المزروعة، وكانت الظروف الجوية مواتية ومن المتوقع أن تنتج الولاية محصولًا وفيرًا.

إجمالي إنتاج البرازيل من الذرة 114.6 مليون طن متري

لا يزال حصاد الذرة في «ماتو جروسو» في مراحله الأولى ومن المرجح أن تفضل ظروف الطقس الجاف العمليات الميدانية، وأضافت الوكالة، أن إجمالي إنتاج البرازيل من الذرة في عام التسويق 2021-22 «فبراير- يناير»، سيصل 114.6 مليون طن متري، ويتم تسويق محصول الذرة البرازيلي 2021-22 من فبراير 2022 إلى يناير 2023.

ويُزرع محصول الذرة الأول في البرازيل من سبتمبر إلى ديسمبر ويُحصد خلال فبراير ومايو، بينما يُزرع المحصول الثاني من فبراير إلى مارس ويُحصد في يونيو ويوليو.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذرة على المدى القريب مع اقتراب موسم الحصاد في البرازيل، لكن من غير المرجح حدوث انخفاض حاد في تلك الأسعار، بحسب تقرير الوكالة، مشيراً إلى أن توافر الحبوب أقل هذا العام في العالم، وأن المتوقع زيادة الطلب على الذرة البرازيلية من قبل الصين، وهو ما سيرفع الأسعار عالمياً في النصف الثاني من العام الجاري.

بدء صادرات الذرة البرازيلية إلى الصين

وأكملت البرازيل والصين بعض المفاوضات الرئيسية بشأن بدء صادرات الذرة البرازيلية إلى الصين، حسبما أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية في 23 مايو، ومع ذلك، لا يوجد وضوح بشأن متى ستسمح الصين بدخول واردات الذرة البرازيلية إلى البلاد.